The Wolf of Wall Street e la scena dell'orgia: Aya Cash svela il retroscena folle

Dietro le quinte della scena dell'orgia in The Wolf of Wall Street con un aneddoto esilarante raccontato da Aya Cash: 'Non si capiva cosa fosse vero e cosa no'.

Aya Cash ha contribuito a svelare un altro aspetto totalmente folle di un film come The Wolf of Wall Street che, finora, si è affermato come una vera e propria miniera di scoperte sorprendenti. Il retroscena scriteriato, in modo particolare, riguarda la lavorazione della scena dell'orgia.

The Wolf of Wall Street: Leonardo DiCaprio dà il via alla festa

In occasione di un episodio di Collider Ladies Night, Aya Cash ha aperto nuovamente il vaso di Pandora rappresentato da The Wolf of Wall Street soffermandosi a discutere relativamente alla sequenza più folle da girare. L'attrice ha raccontato: "Questa è una vera chicca. Beh, la storia della sequenza più folle che io conosca riguarda proprio l'orgia. Non ho preso parte alla scena e non rivelerò il nome di chi mi ha raccontato questi dettagli. Per realizzarla, sono stati assunti attori professionisti e non che fossero comunque a proprio agio senza vestiti. Tutti quanti erano nudi e c'era una tale confusione da non consentire agli attori di capire quello che stava succedendo. Non si capiva cosa fosse autentico e cosa simulato. E questo attore ha dovuto invitare la sua partner di scena a smetterla di leccargli le palle!".

You're the Worst: Aya Cash nel pilot

L'attrice, poi, ha commentato anche l'interpretazione attoriale di Leonardo DiCaprio e ha dichiarato: "Credo che Leonardo DiCaprio sia il più grande attore con cui ho lavorato. Ho lavorato con altri grandissimi attori e Leonardo DiCaprio è una star assoluta! Conosceva i nomi di tutti, era incredibilmente gentile e perfettamente preparato sul suo personaggio!".

Aya Cash è nota per aver recitato in Tutto può cambiare, Modern Family, Fosse/Verdon, Will & Grace e, soprattutto, The Boys nel ruolo di Klara Risinger.