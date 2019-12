The Witcher: perché Henry Cavill è il Geralt perfetto secondo la showrunner Lauren Hissrich

The Witcher non sarebbe la stessa cosa senza il suo protagonista, Henry Cavill. Lauren Hissrich, la showrunner della serie Netflix, ci spiega perché Cavill è l'attore perfetto per il ruolo di Geralt di Rivia.

Non è un segreto che Henry Cavill sia un grande fan della saga, che abbia giocato a tutti i videogiochi e letto tutti i libri di Sapkowski, e che sia stato lui stesso il più grande sostenitore della campagna che lo voleva come interprete di Geralt di Rivia.

"È stato Henry a contattare Netflix ai tempi dei casting, quando eravamo proprio agli inizi" racconta la showrunner della serie Netflix, Lauren Hissrich, all'Hollywood Reporter "Aveva saputo che sarei stata la showrunner, e disse che voleva semplicemente parlare con me. Abbiamo parlato per un'oretta, e gli dissi 'È fantastico che tu sia così entusiasta, ma non abbiamo ancora neanche un copione. Non ho un lavoro da offrirti, al momento".

Ma dopo aver scritto la sceneggiatura e aver visto altri 207 potenziali Geralt, la Hissrich ha capito di aver sempre avuto in mente la voce di Henry da quell'incontro. "L'ho richiamato, imbarazzata. Avevo dovuto vedere prima un mucchio di altri attori per capire che fosse lui, ed ero grata, perché questo voleva dire che era davvero perfetto per il ruolo. Ho analizzato ogni possibilità, e la verità è che Geralt era lui".

E l'attore, in effetti, ha mostrato e continua a mostrare una grande dedizione al ruolo, come per il fatto di voler essere lui a eseguire tutte le scene di lotta, senza l'utilizzo di una controfigura.

"Girare in prima persona tutte le scene d'azione era molto importante per Henry, il che lo ha reso molto importante per me. Una delle ragioni per cui credo che Henry sia perfetto per il ruolo di Geralt è che vuole davvero diventare la personificazione del personaggio, al punto da indossare (costantemente) le lenti sul set. Ha sempre su la parrucca, e se qualche volta mi capita di vederlo con i suoi di capelli [scuri], mi ci vuole un secondo per ricordarmi che è quello il suo vero aspetto".

"Ci aveva fatto sapere fin dall'inizio che voleva essere lui a interpretare anche tutte le scene d'azione. Niente controfigure. Ci disse che non voleva fare affidamento sui trucchetti della telecamera o la magia dei film per far sembrare che a combattere fosse lui. Ogni volta che vedete Geralt sullo schermo, anche se si tratta solo di una mano che afferra qualcosa, quello è Henry. Il suo impegno e la sua dedizione nei confronti del personaggio e della serie sono incredibili. E poi ci ha dato parecchia libertà. Durante la prima battaglia, a Blaviken, nel primo episodio, non abbiamo dovuto nascondere la cinepresa da nessuna parte. Potevamo girare costantemente, perché era lui in scena" conclude.

E voi, avete già visto la serie? E che ne pensate di Henry Cavill nei panni di Geralt? La prima stagione di The Witcher è attualmente disponibile su Netflix.