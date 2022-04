The Witcher: Blood Origin, reshoot per per la serie Netflix

Secondo quanto riportato da Redanian Intelligence, Netflix ha deciso di procedere con alcuni reshoot di The Witcher: Blood Origin dopo la fine delle riprese ufficiali, chiuse lo scorso novembre.

A giudicare da alcuni post social di Declan de Barra e di altri membri del cast, Netflix sembra aver deciso di procedere con alcuni reshoot di The Witcher: Blood Origin. A partire dallo scorso 12 aprile, i reshoot si sono prolungati per circa una settimana e non impatteranno sulla data di distribuzione dello show.

Le riprese della serie sono state chiuse il 21 novembre 2021, poche settimane prima della release del primo trailer di The Witcher: Blood Origin, che ha mostrato il first look di Eile (interpretata da Sophia Brown), Fjall (portato in scena da Laurence O'Fuarain) e Scian (Michelle Yeoh).

Blood Origin è ambientato 1.200 anni prima degli eventi raccontati in The Witcher e introdurrà una serie di nuovi personaggi nell'universo dello show Netflix. Mentre, per la maggior parte, si tratta di personaggi del tutto originali, alcuni di loro sono almeno ispirati al mito costruito nei suoi romanzi da Andrzej Sapkowski.

A tornare in questo prequel saranno anche Voleth Meir e Jaskier. Al momento, la miniserie non ha ancora una data di uscita ufficiale.