The Witcher 2, Henry Cavill: "Stiamo per iniziare la pre-produzione"

Henry Cavill: 'Stiamo per iniziare la pre-produzione di The Witcher 2' comunica l'interprete di Geralt di Rivia con un video Instagram.

The Witcher 2 sta per iniziare la sua fase di pre-produzione. A comunicarcelo è Henry Cavill, il nostro Geralt di Rivia, che con un video condiviso via Instagram ci augura un buon 2020 proprio con questo annuncio.

"Salve a tutti, sono tornato! Mi sono goduto le vacanze natalizie, forse anche troppo in alcuni momenti, ma ora si torna al lavoro: a brevissimo inizieremo la pre-produzione della seconda stagione di The Witcher.

Ho visto che avete tutti gradito la prima stagione, grazie mille, ne sono davvero felice. Vi terrò il più possibile aggiornati nei prossimi tempi. Ovviamente, potrete aspettarvi molti nuovi ed entusiasmanti cardiovideo al mattino..."

Anticipa Henry Cavill nel suo nuovo post di Instagram, accompagnato dalla caption "P.S. Buon anno nuovo!".

Il protagonista della serie Netflix ci terrà quindi aggiornati sugli sviluppi della produzione (e dei suoi allenamenti, grazie Henry!), mentre la showrunner Lauren Hissrich ha già anticipato che non hanno ancora deciso una data d'uscita esatta per la seconda stagione della serie, ma che non arriverà sui nostri schermi prima del 2021.

"Non vogliamo affrettare le cose. Non fa bene a nessuno" aveva dichiarato in risposta a un thread su Reddit.

La prima stagione di The Witcher non è stata esente da critiche anche piuttosto negative, ma in generale il consenso - soprattutto da parte del pubblico - è sembrato maggiore del dissenso, e lo show, a meno di un mese dal suo lancio sulla piattaforma streaming, è già tra i più popolari in circolazione.