The Widow: Kate Beckinsale nel trailer della serie Amazon

The Widow è la nuova serie Amazon Prime con protagonista l'attrice Kate Beckinsale e gli otto episodi, di cui è stato diffuso un nuovo trailer, saranno disponibili a partire da venerdì 1 marzo.

La sinossi ufficiale anticipa:

Da quando, tre anni prima, il suo amato marito, Will (Matthew Le Nevez), è morto in un incidente aereo nella Repubblica Democratica del Congo (DRC), Georgia Wells (Beckinsale) ha vissuto rinchiusa nella sua casa di campagna in Galles, lontana dalla società e dai comfort del ventunesimo secolo. Ma la sua vita cambia improvvisamente quando intravede Will sullo sfondo di un servizio televisivo girato in Congo.

Sconvolta, ma completamente certa che Will sia ancora vivo, Georgia ritorna, per la prima volta dal tragico avvenimento, nella capitale Kinshasa. Una volta lì, si riunisce con Judith Gray (Alex Kingston), l'enigmatico business partner di Will, e con Emmanuel Kazadi (Jacky Ido), un giornalista congolese, conosciuto tre anni prima, all'epoca della tragedia aerea in cui l'uomo perse la moglie.

Nel frattempo, a Rotterdam un uomo cieco di origine islandese, Ariel Helgason (Ólafur Darri Ólafsson), entra in un programma medico nella speranza di recuperare la vista. In questa occasione conosce Beatrix (Louise Brealey), un'altra candidata per il programma. Ma Ariel nasconde un segreto che lo collega al marito di Georgia. È solo questione di tempo prima che venga trascinato di nuovo in quella vicenda.

Noncurante dei pericoli a cui va incontro, Georgia si mette in viaggio per il paese alla ricerca di Will, mentre Martin Benson (Charles Dance), la figura più simile a un famigliare che Georgia abbia, cerca delle risposte altrove. Quello in cui si imbarca Georgia è un viaggio che la porta nelle pericolosissime regioni a est della Repubblica Democratica del Congo, dove incontrerà bambini-soldato, Adidja (Shalon Nyandiko), il folle Generale Azikiwe (Babs Olusanmokun) e un misterioso uomo chiamato Pieter Bello (Bart Fouche). Spesso si dice che si è disposti ad andare fino ai confini del mondo per le persone che si amano, e questo è proprio il caso di Georgia.

Ecco il trailer:

Harry e Jack Williams (The Missing, Fleabag) sono creatori, scrittori e produttori esecutivi di The Widow, in collaborazione con Two Brothers Pictures ed Eliza Mellor (Liar, The Living and the Dead, Poldark).

La serie è diretta da Samuel Donovan (Humans, Liar, Utopia) e Olly Blackburn (Donkey Punch, Glue).