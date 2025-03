The White Lotus, Jason Isaacs e la domanda shock sul nudo full frontal: "Il pene è tuo o è trucco prostetico?"

Ospite del programma CBS Mornings, Jason Isaacs ha reagito in maniera piuttosto irritata ad una domanda sulla sua scena di nudo frontale in The White Lotus.

Davanti ai presentatori, Isaacs ha risposto ad una domanda sui suoi genitali che nella sequenza della serie il suo personaggio espone accidentalmente alla sua famiglia.

La risposta di Jason Isaacs alla domanda imbarazzante sulla scena in The White Lotus

Un presentatore gli ha chiesto se il pene che si vede nella scena di nudo sia il suo oppure abbiano fatto ricorso ad una protesi:"Molte persone ne stanno discutendo, è dappertutto su internet. Ti dirò perché non ho risposto alla domanda" ha affermato Isaacs.

Jason Isaacs e il resto del cast di The White Lotus 3

"La miglior attrice di quest'anno è Mikey Madison agli Oscar, e non vedo nessuno discutere della sua vulva, che è sempre sullo schermo. Trovo interessante che ci sia un doppio standard per gli uomini. Anche a Margaret Qualley per The Substance nessuno si sognerebbe di chiederle dei suoi genitali, dei suoi capezzoli o di qualsiasi altra cosa. Quindi è strano che esista un doppio standard. Schivo la domanda perché non credo che alla gente interessi davvero sapere come vengono fatte le salsicce".

L'ossessione per la scena di nudo di Jason Isaacs in The White Lotus

La conversazione è rimasta ancora per qualche minuto sull'argomento della presunta protesi di Jason Isaacs. Uno dei presentatori, Tony Doukopil, ha fatto notare che se le protesi fossero standard per le attrici farebbero le stesse domande anche a loro.

"Perché sei ossessionato da questa cosa? Stai facendo terapia?" ha risposto stizzito Isaacs "Mike White è uno sceneggiatore brillante, questa è la miglior serie televisiva da molto tempo, perché tutta questa ossessione per i peni?".

Primo piano di Jason Isaacs in Brotherhood

Jason Isaacs è conosciuto in tutto il mondo per il ruolo di Lucius Malfoy nella saga cinematografica di Harry Potter.