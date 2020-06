The War With Grandpa: la commedia con Robert De Niro ha una data di uscita

Robert De Niro è la star della commedia The War With Grandpa, di cui è stata ufficialmente annunciata la data di uscita negli Stati Uniti.

The War With Grandpa, il nuovo film con Robert De Niro, ha ora una data di uscita: il 18 settembre negli Stati Uniti verrà proposto nelle sale il progetto tratto dal romanzo per ragazzi scritto da Robert Kimmel Smith.

L'adattamento del libro è una commedia destinata a tutta la famiglia e che mostrerà la star alle prese con dei giovanissimi colleghi.

Alla regia di The War With Grandpa c'è Tim Hill (Spongebob - Amici in fuga) e il compito di scrivere la sceneggiatura è stato affidato a Matt Ember e Tom Astle.

Il film racconterà la storia di Peter (Oakes Fegley) e di suo nonno Jack (Robert De Niro). I due protagonisti avevano un ottimo rapporto, ma quando l'anziano si trasferisce a casa della famiglia del bambino, Peter è costretto a rinunciare alla sua stanza e sarà pronto a tutto pur di rientrare in possesso dei suoi spazi, collaborando con i propri amici per ideare una serie di scherzi con lo scopo di convincere il nonno ad andarsene. Jack non è però pronto a essere sconfitto facilmente e tra i due scoppia una vera e propria guerra.

Nel cast ci sono star del calibro di Christopher Walken, Uma Thurman, Eugene Levy e Rob Riggle.

La produttrice Rosa Peart ha dichiarato: "The War With Grandpa è un progetto nato dall'amore perché il libro è stato letto e mi è stato proposto da mio figlio, che ha otto anni, Tre. Questo film è realmente un lavoro di famiglia. Volevamo realizzare un film che gli spettatori di tutte le età potessero guardare e apprezzare. Siamo davvero entusiasti nell'introdurre alla prossima generazione di bambini un attore unico come Mister De Niro".