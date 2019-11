The Walking Dead, la showrunner: "Per Andrew Lincoln la porta è sempre aperta"

La scomparsa di Rick Grimes da The Walking Dead è stato uno dei colpi più duri per lo show che ha perso così il suo storico protagonista. Ma a quanto pare per Andrew Lincoln, l'attore che lo interpreta, nulla è davvero definitivo. Parola di Angela Kang. La showrunner spera infatti in futuro che possa tornare nella serie.

"La porta è sempre aperta". Così dice parlando della possibilità di vedere nuovamente Andrew Lincoln nei panni di Rick in The Walking Dead: "Non in questa stagione, sicuramente, ma in futuro sarei felicissima se la cosa dovesse accadere. Sapete che si parlava di ingaggiarlo come regista una volta o l'altra, ma per ora lui vuole concentrarsi su alcuni impegni come attore e non vuole essere costretto a disdire l'impegno con noi all'ultimo minuto a causa di qualche progetto saltato fuori all'improvviso". Quel che è certo per ora che Rick comparirà sul grande schermo in una trilogia di film nei quali verranno svelati alcuni punti oscuri che riguardano il suo rapimento-salvataggio, ma potrebbero pure arrivare ulteriori novità.

The Walking Dead: Andrew Lincoln nell'episodio Wrath

Parlando con Entertainment Weekly, lo chief content officer di AMC Scott Gimple aveva sottolineato che era "Molto importante per il pubblico sapere che continueremo a raccontare la storia di Rick Grimes in questi film originali prodotti da AMC Studios. Non vogliamo che questa cosa sia come 'Oh, beh, tornerà nello show da un momento all'altro'". Al momento però la data di uscita del primo film non è stata ancora annunciata.