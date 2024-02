The Walking Dead: Lennie James apre a una possibile reunion con il Rick di Andrew Lincoln

Con l'arrivo imminente della nuova The Walking Dead: The Ones Who Live, rivedremo finalmente il personaggio di Rick Grimes, ancora una volta interpretato da Andrew Lincoln. Ma se oltre a vederlo di nuovo in compagnia di Michonne, assistessimo alla reunion tra Rick e Morgan Jones?

"Penso che una delle cose più belle dello show - e in realtà di tutti gli show - è che i personaggi crescono, incorporano le loro esperienze in ciò che sono", ha dichiarato Lennie James quando gli è stato chiesto se si verificherà mai una potenziale reunion tra Morgan e Rick.

"Penso che se Morgan e Rick si trovassero l'uno di fronte all'altro, il cambiamento tra chi erano quando si sono incontrati per la prima volta e chi sono ora sarebbe enorme. Voglio dire, è quasi indescrivibile".

"Le cose che hanno perso, quello che hanno imparato su loro stessi, le abilità, le cose terribili che hanno fatto ma anche le grandi imprese", ha continuato James. "Quei due uomini che stanno l'uno di fronte all'altro, la storia che passa tra loro sarebbe semplicemente insondabile. Sarebbe enorme. Ripenso a quando c'è stata la prima reunion tra loro ad Alexandria [nel finale della quinta stagione], ed è stato un momento incredibile. Da allora sono successe molte altre cose. Ma sarebbe incredibile".

The Ones Who Live

La serie The Walking Dead: The Ones Who Live ha come protagonisti Andrew Lincoln e Danai Gurira, ci saranno anche Pollyanna McIntosh che riprenderà la parte di Jadis, Terry O'Quinn che sarà Beale, Matt Jeffries nel ruolo di Matt e Lesley-Ann Brandt nei panni di Pearl.

The Walking Dead: The Ones Who Live, il final trailer della serie

Lo show racconterà un'epica storia d'amore tra due personaggi cambiati da un mondo cambiato. Rick e Michonne si ritroveranno alle prese con un altro mondo, costruito su una guerra contro i morti e, ultimamente, contro i vivi. Possono ritrovarsi e chi erano in un luogo e una situazione che non hanno paragoni con quanto hanno incontrato in precedenza nel loro cammino? Sono nemici? Amanti? Vittime? Vincitori? Se non facessero parte delle rispettive vite, sarebbero vivi o sarebbero dei morti che camminano?