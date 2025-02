The Voice Senior: Anna Oxa sorprende giudici e pubblico durante le Blind Auditions

Anna Oxa è tornata in RAI a distanza di due anni, dopo l'ultima partecipazione al Festival di Sanremo e la successiva intervista a Belve, partecipando come ospite alle Blind Auditions di The Voice Senior.

Nella prima puntata di ieri sera su Rai 2, Oxa si è presentata per sorprendere i quattro giudici del programma ma è stata subito, prevedibilmente, smascherata.

L'esibizione a sorpresa di Anna Oxa a The Voice Senior

Anna Oxa si è esibita con la canzone Un'emozione da poco ma è stata chiaramente riconosciuta subito da Gigi D'Alessio, Loredana Bertè, Clementino e Arisa.

La cantante barese non ha partecipato per diventare una concorrente del programma ma come ospite, rinnovando una consolidata tradizione di The Voice Senior, in cui ad ogni edizione è invitato un personaggio noto della musica per mettere alla prova i giudici durante le Blind Auditions.

Il rapporto difficile di Anna Oxa con il Festival di Sanremo

Nonostante abbia partecipato quindici volte al festival della canzone italiana vincendo due edizioni - nel 1989 con Ti lascerò insieme a Fausto Leali e nel 1999 con Senza pietà - Anna Oxa ha avuto un rapporto conflittuale con Sanremo.

Nell'ultima edizione alla quale ha partecipato, era stata criticata pubblicamente da Fedez ed erano emersi litigi dietro le quinte con Madame, successivamente smentiti da quest'ultima.

Inoltre, Oxa aveva deciso di disertare il green carpet davanti all'Ariston che precede l'inizio del festival e l'ospitata a Domenica In con Mara Venier. Aveva fatto molto discutere anche l'intervista che rilasciò a Francesca Fagnani nel programma Belve.