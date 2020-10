The Velvet Underground: il documentario di Todd Haynes sarà distribuito da Apple

Il regista Todd Haynes realizzerà il nuovo documentario The Velvet Underground e il progetto verrà distribuito da Apple.

The Velvet Underground, il nuovo documentario diretto da Todd Haynes, sarà distribuito da Apple.

Il regista sarà coinvolto anche come produttore esecutivo del progetto ambientato nel mondo della musica, come è evidente dal titolo.

Todd Haynes ha infatti intenzione di raccontare la storia dei The Velvet Underground, il gruppo guidato da Lou Reed che ha creato un nuovo sound e ha dato una sferzata di originalità e creatività alla musica degli anni Sessanta.

Il documentario seguirà come la band ha avuto un ruolo essenziale nella scena culturale e artistica rappresentando molte contraddizioni: è legata alla sua epoca, tuttavia è senza tempo; letteraria ma realistica; ha le radici nell'arte di livello e nella street culture.

Haynes ha recentemente diretto Dark Waters, ispirato a fatti realmente accaduti, che ha raccontato la storia di un tenace avvocato che scopre un segreto oscuro che lega tra di loro un numero crescente di morti inspiegabili e rischia tutto - il suo futuro, la sua famiglia e la propria vita - per far emergere la verità.

Nel cast ci sono Mark Ruffalo, Anne Hathaway, Tim Robbins, Bill Camp, Mare Winningham, Victor Garber, William Jackson Harper e Bill Pullman.