The Unxplained 3, due clip esclusive della nuova stagione in prima visione su BLAZE

Ecco in esclusiva due clip di The Unxplained 3: la nuova stagione con William Shatner arriva in prima visione dal 20 giugno su BLAZE (Sky, canale 127).

The Unxplained 3 di cui vi presentiamo in esclusiva due video clip, è la nuova stagione della serie che affronta con approccio scientifico il soprannaturale. L'attore William Shatner è la voce narrante e produttore esecutivo dello show. La serie andrà in onda dal 20 giugno alle 22.40 su BLAZE (Sky, canale 127).

"Da sempre i tesori nascosti hanno catturato la nostra immaginazione - dice William Shatner nella clip che potete vedere sopra - l'idea che un'immensa fortuna sia nascosta sottoterra o sul fondo del mare spinge l'uomo a vagare in cerca di fama e di ricchezza". La puntata cercherà di scoprire se questi tesori sono frutti di leggenda o se ne esistono ancora.

Nella seconda clip, che potete vedere sopra, un esploratore è partito alla scoperta della leggendaria città Inca di Paititi, che nei diari dei primi conquistatori spagnoli è descritta come una città d'oro con manufatti d'argento. "Nei secoli centinaia di esploratori hanno cercato la città d'oro, in 500 anni nessuno l'ha trovata", la puntata, attraverso la voce di alcuni esploratori, vuole capire se questa seconda El Dorado sia esistita davvero e se sia possibile trovarla, ad est delle Ande, come narra la leggenda.

L'attore William Shatner, più noto per aver interpretato il Capitano Kirk nella serie Star Trek, è ancora una volta il narratore di The UnXplained, letteralmente "l'inspiegabile", e ci condurrà alla scoperta dei grandi misteri che hanno coinvolto l'umanità esaminando con metodo e rigore scientifico i fatti riportati.

Grazie ad alcuni storici e scienziati di fama mondiale, ai resoconti dei protagonisti e alle ricostruzioni si tenta di studiare da vicino argomenti che scivolano spesso nel soprannaturale e che nascondono insospettabili verità.

William Shatner ha dichiarato che delle prime stagioni il suo episodio preferito è la storia di un ragazzo che uscito dal coma si è scoperto un grande suonatore di pianoforte, strumento che prima non aveva mai toccato. Shatner, in questa serie, vuole farci porre delle domande sui casi più clamorosi a cui The UnXplained cercherà di dare una risposta scientifica.