The Unholy: il trailer del film con Jeffrey Dean Morgan prodotto da Sam Raimi

Jeffrey Dean Morgan è il protagonista di The Unholy, un nuovo film horror prodotto da Sam Raimi, in arrivo ad aprile nelle sale americane.

The Unholy è il nuovo film con Jeffrey Dean Morgan in arrivo nelle sale americane il 2 aprile e il trailer del progetto prodotto da Sam Raimi regala le prime scene del thriller.

Nel video si scopre che al centro della storia c'è una giovane che riesce a compiere miracoli dopo aver sostenuto di aver ricevuto una visita da parte della Madonna. Un giornalista cerca quindi di fare chiarezza e si ritrova alle prese con eventi inquietanti.

Il film The Unholy è stato scritto e diretto da Evan Spiliotopoulos e Sam Raimi sarà coinvolto come produttore del progetto che si basa sul romanzo Shrine, scritto da James Herbert.

Al centro della trama c'è Alice, una ragazza non udente che, dopo aver ricevuto una visita dalla Vergine Maria, inizia a sentire, parlare e guarire i malati. La notizia inizia a diffondersi e un giornalista in difficoltà, interpretato da Jeffrey Dean Morgan, spera di poter dare una svolta alla propria carriera andando a indagare su quanto sta accadendo nella piccola cittadina del New England.

Nel cast del film ci saranno inoltre Katie Aselton, William Sadler, Cricket Brown, Diogo Morgado, e Cary Elwes.