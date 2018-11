The Undoing: Nicole Kidman star della serie diretta da Susanne Bier

The Undoing, serie destinata alla tv via cavo HBO, avrà come protagonista Nicole Kidman e verrà diretta dalla regista Susanne Bier, reduce dal successo di The Night Manager, che sarà coinvolta nel nuovo progetto anche in veste di produttrice esecutiva.

Lo show racconterà la storia della terapista Grace Sachs che sta per pubblicare un libro, ha un matrimonio felice e un figlio che frequenta una scuola privata prestigiosa a New York. Il suo equilibrio viene però spezzato da una morte violenta e dalla scomparsa del marito che portano alla luce un'incredibile catena di rivelazioni terribili e inaspettate. La donna deve affrontare il disastro e l'opinione pubblica, rendendosi conto che non è riuscita a mettere in pratica tutto quello che ha provato a insegnare agli altri. Grace deve quindi fare a pezzi la propria vita e crearne una nuova.

The Undoing sarà prodotta da David E. Kelley, impegnato anche come showrunner, in collaborazione con Kidman, Per Saari e Bruna Papandrea.

Per ora non è stato rivelato il numero di episodi previsti, anche se si pensa possano essere circa sette.