The Twilight Saga: Eclipse, stasera su La5 il terzo film con Kristen Stewart e Robert Pattinson

continuano le avventure di vampiri e licantropi con The Twilight Saga: Eclipse, il terzo film della serie cinematografica che ha per protagonisti due giovanissimi Kristen Stewart e Robert Pattinson.

In The Twilight Saga: Eclipse Bella Swan (Kristen Stewart) si ritrova a scegliere tra il suo amore per Edward Cullen (Robert Pattinson) e la sua amicizia con Jacob Black (Taylor Lautner), consapevole del fatto che la sua decisione potrebbe riaccendere l'antico conflitto tra vampiri e licantropi. Mentre molti dei suoi amici vengono accettati dai vari college e sono impegnati nei preparativi per la cerimonia di diploma, la ragazza fatica ad accettare il compromesso che Edward le ha imposto: sposarlo prima che lui la trasformi in un vampiro.

Perte della famiglia Cullen in una movimentata sequenza del film The Twilight Saga: Eclipse

Intanto all'orizzonte si profila una guerra: una forza sconosciuta e inspiegabile ha creato un Esercito di NeoNati, formato da vampiri appena trasformati dotati di una forza, di una malvagità e di un'incontrollabile sete di sangue ancora maggiori nei primi mesi della loro vita sovrannaturale. Che siano uno strumento architettato da Victoria per ottenere la sua personale vendetta oppure dai potentissimi Volturi, che vogliono assicurarsi che Bella metta finalmente in atto la sua intenzione di diventare immortale? L'Esercito dei NeoNati, guidato da Riley, si fa strada verso Forks e verso le terre dei Quileute: per i Cullen e il Branco di Lupi è il momento di mettere da parte i loro conflitti innati e formare un'alleanza per proteggere Bella e tutta la loro comunità da una grande minaccia. Intanto, durante i preparativi per lo scontro, Bella apprende sempre di più sulla segreta storia della tribù dei Quileute, sul Branco dei Lupi e sul passato di Jasper e Rosalie: questa conoscenza l'aiuterà a comprendere i legami formati dai licantropi, a riconoscere il suo amore per Jacob Black e a proteggere coloro che ama.