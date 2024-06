The Tunnel to Summer, the Exit of Goodbyes: una clip esclusiva dell'anime

Immergiamoci nelle misteriose atmosfere dell'anime The Tunnel to Summer, the Exit of Goodbyes con una clip esclusiva in attesa dell'uscita evento, dal 10 al 12 giugno, nei cinema italiani.

Un patto per realizzare i propri desideri al centro della clip esclusiva di The Tunnel to Summer, the Exit of Goodbyes che vi presentiamo quest'oggi. L'estratto anticipa le atmosfere misteriose e vagamente romantiche dell'anime scritto e diretto da Tomohisa Taguchi che approderà nei cinema italiani come evento speciale dal 10 giugno al 12 giugno con Anime Factory.

L'appassionante racconto mystery sci-fi, tratto dal pluripremiato romanzo di Mei Hachimoku e trasposto anche in versione manga, è stato realizzato dallo studio CLAP e ha conquistato pubblico e critica vincendo il Paul Grimault Award al Festival di Annecy 2023. Merito anche dell'attenzione ai dettagli nella realizzazione dei personaggi, a partire dai protagonisti Anzu e Kaoru, ottenuto grazie al meticoloso lavoro dell'animatrice Satomi Yabuki, responsabile del design dei personaggi e supervisore capo delle animazioni.

La sinossi di The Tunnel to Summer, the Exit of Goodbyes

Un'antica leggenda sostiene che attraversando il tunnel di Urashima si è in grado di di ottenere ciò che il proprio cuore desidera... ma a caro prezzo: pochi secondi trascorsi all'interno del tunnel si trasformano in diverse ore nella vita reale. A scoprire il tunnel è Kaoru, che sogna di riabbracciare la sorellina Karen, scomparsa anni prima in un incidente. Indeciso sul da farsi, a convincerlo a sfidare spazio e tempo è Anzu, studentessa appena trasferitasi. Ma cosa vorrà la giovane da Kaoru? Riusciranno i due giovani a realizzare i propri desideri?