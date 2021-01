The Tourist, Jamie Dornan protagonista della nuova serie di HBO Max

L'attore di Cinquanta Sfumature Jamie Dornan sarà la star della nuova miniserie in produzione per HBO Max intitolata The Tourist.

Jamie Dornan sarà il protagonista di The Tourist, una delle nuove produzioni targate HBO Max. La miniserie creata da Harry e Jack Williams dovrebbe arrivare tra il 2021 e il 2022 sulla piattaforma streaming americana.

Come riporta anche The Playlist, l'attore di Cinquanta Sfumature e Once Upon A Time ha ottenuto il ruolo principale nello show, e interpreterà "Un uomo inglese che si ritrova nel cuore palpitante del'Australia rurale, inseguito da un grosso camion che sta cercando di portarlo fuori strada. Ha inizio così un'epica rincorsa tra gatto e topo, che terminerà con il risveglio dell'uomo in ospedale, ferito, ma vivo. Tuttavia, sembra aver perso la memoria, e ora non ha la più pallida di chi sia in realtà. Con degli spietati individui dal suo passato che gli danno la caccia, L'Uomo parte alla ricerca di risposte, che lo porterà sempre più a fondo nei più vasti e austeri territori dell'Australia", stando alla sinossi ufficiale fornita dal servizio di proprietà di WarnerMedia.

Al fianco di Dornan figureranno nella serie anche Hugo Weaving (Captain America, The Lord of the Rings), Danielle Macdonald (Bird Box, Dumplin') e Shalom Brune-Franklin (Cursed, Line of Duty)che interpreranno rispettivamente l'Agente Lachlan Rogers, uno dei più rinomati ispettori di polizia australiani, l'agente in prova Helen Chambers e Luci, una cameriera che si ritrova coinvolta nella ricerca della verità dell'Uomo.

"È una delle sceneggiature più interessanti che abbia mai letto" avrebbe affermato Dornan sul progetto, che Weaving ha definito "Dark, scioccante, inaspettato e esilarante". Vedremo tra qualche mese se così sarà.