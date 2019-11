The Tomorrow War: svelata la data di uscita del film con Chris Pratt

The Tomorrow War, il nuovo film con star Chris Pratt, ha finalmente una data di uscita, il 25 dicembre 2020, quindi i fan dovranno ancora attendere ancora a lungo prima di assistere all'avventura sci-fi che vede nel cast anche J.K. Simmons.

Il lungometraggio diretto da Chris McKay per ora si scontrerà solo con News of the World, il lungometraggio con star l'attore premio Oscar Tom Hanks.

The Tomorrow War, inizialmente conosciuto con il titolo Ghost Draft, racconta cosa accade quando l'umanità sta perdendo la sua battaglia contro un'invasione aliena e gli scienziati devono sviluppare un modo per combattere creando un modo di far arrivare dal passato dei soldati per combattere in guerra. Al centro della storia ci sarà un uomo che viene trascinato in un futuro il cui destino dipende da lui e dalla sua capacità di affrontare il passato.

Oltre a Chris Pratt nel cast ci saranno anche J.K. Simmons, Yvonne Strahovski, Betty Gilpin, Sam Richardson, Theo Von, Jasmine Matthews, Keith Powers, Mary Lynn Rajskub, Edwin Hodge, Mike Mitchell, Seychelle Gabriel, Alan Trong, Chibuikem Uche, e Alexis Louder.

La sceneggiatura del film è stata scritta da Zach Dean e nel team di produttori ci sono la star di Guardiani della Galassia, oltre a David S. Goyer e David Ellison.