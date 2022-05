The Tiger: Alexander Skarsgard e Dane DeHaan protagonisti del film

Alexander Skarsgard e Dane DeHaan saranno i protagonisti di The Tiger, un film che verrà scritto e diretto dal regista ucraino Myroslav Slaboshpytskyi.

Il progetto sarà un adattamento dell'omonimo libero scritto da John Valliant.

La storia di The Tiger è ambientata in Russia alla fine degli anni '90 e racconta quello che accade a un gruppo di uomini che prendono il nome di Tiger Team, lavorando per proteggere le tigri dai bracconieri. Vanzin, la parte affidata ad Alexander Skarsgård, il leader del team, si ritrova ad avere il suo senso di dovere messo alla prova quando riceve il compito di dare la caccia e uccidere una tigre che ha ucciso un bracconiere per difendersi.

Dane DeHaan interpreterà Kanchuga, un giovane scienziato e l'ultimo arrivato nel team.

Tra i produttori ci sarà anche la Protozoa di Darren Aronofsky, in collaborazione con Plan B e Wild Bunch International.

Slaboshpytskyi ha dichiarato: "Sono così entusiasta nel realizzare questo film e sono pieno di ammirazione nei confronti del team che lavorerà per sostenerlo. Ho lavorato alla storia di The Tiger per molto tempo e l'opportunità di realizzarlo è un sogno che diventa realtà. Darren è un produttore con un gusto e un talento unici, e Alexander e Dane sono delle star senza paragoni. Non riesco a immaginare un gruppo migliore o più brillante di persone da avere come collaboratori".