The Terminal: stasera su Iris il film con Tom Hanks

Stasera su Iris, alle ore 21:00, va in onda The Terminal, il film diretto nel 2004 da Steven Spielberg (presentato a Venezia in anteprima come evento speciale), con Tom Hanks, Catherine Zeta Jones e Stanley Tucci.

The Terminal: uno scomodo pisolino per il povero Tom Hanks

Viktor Navorsky (Tom Hanks) è appena sbarcato all'aereoporto di New York dall'Europa dell'Est, ma per ironia della sorte nello stesso momento il suo paese di origine viene dichiarato inesistente a causa della fine della guerra. Viktor è senza patria e senza lavoro visto che il suo passaporto e i suoi documenti non sono più validi. Si stabilisce così nel terminal dell'aereoporto, dove viene accolto dallo staff e dove si innamora di una hostess...

Parlando di The Terminal durante un'intervista, Steven Spielberg ha confermato che il film trae ispirazione da una storia di cronaca piuttosto bizzarra realmente accaduta ma la vicenda umana di Navorsky non è ricalcata su quella vera.