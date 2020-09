The Terminal, su Netflix in streaming da oggi

The Terminal, il film con Tom Hanks, sbarca su Netflix a partire da oggi 15 settembre: disponibile in streaming la pellicola dolce amara di Steven Spielberg.

The Terminal, il film di Steven Spielberg con Tom Hanks, è disponibile in streaming su Netflix a partire da oggi, 15 settembre: pronti per rivivere le assurde, divertenti e commoventi avventure di Viktor Navorsky?

Viktor Navorsky è appena sbarcato all'aereoporto di New York dall'Europa dell'Est, ma per ironia della sorte nello stesso momento il suo paese di origine viene dichiarato inesistente a causa della fine della guerra. Viktor è senza patria e senza lavoro visto che il suo passaporto e i suoi documenti non sono più validi. Si stabilisce così nel terminal dell'aereoporto, dove viene accolto dallo staff e dove si innamora di una hostess...

The Terminal: una scena con Zoe Saldana e Tom Hanks

Parlando del film durante un'intervista, Steven Spielberg ha parlato dell'ispirazione del film, che è una storia di cronaca piuttosto bizzarra: "Diciamo che il fatto è successo davvero, a Parigi. Quest'uomo è rimasto per un anno recluso in un'area dell'aeroporto Charles De Gaulle. Dopo essere stato "liberato", però, scelse di rimanere ed è ancora là! La vicenda umana però non è ricalcata sulla sua, ne abbiamo solo preso ispirazione." The Terminal è stato ritenuto da critici e addetti ai lavori di Hollywood un film 'minore', tanto da non aver mai ricevuto alcuna nomination nei premi 'che contano', nonostante cast e regia di primo livello.

