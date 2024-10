The Substance, Margaret Qualley condivide nuove foto dal set dell'assurdo film con Demi Moore

La star di The Substance Margaret Qualley ha condiviso sui social media alcune nuove foto dal dietro le quinte della nuova satira body horror di Coralie Fargeat, e una di queste è piuttosto rivelatrice - a seconda che abbiate già visto il film, ovviamente.

Il film - in particolare gli ultimi 30 minuti circa - contiene alcuni momenti estremamente surreali e ripugnanti, che culminano in una trasformazione davvero grottesca. La storia è incentrata su un'acclamata attrice diventata conduttrice di un programma di ginnastica diurno (Demi Moore) che viene sostituita da una star più giovane, scatenando un confronto tra le due donne che alla fine diventa violento.

Questa è la trama di base. Se volete i dettagli più cruenti, seguiranno spoiler.

I dettagli del film

Il personaggio di Moore, Elizabeth Sparkle, si avvale di una procedura segreta di replicazione cellulare per produrre una versione più giovane e "più perfetta" di se stessa, Sue, interpretata da Margaret Qualley.

The Substance: un corpo cucito in una raccapricciante scena del film

Essenzialmente due metà della stessa persona, Elizabeth e Sue diventano presto rivali e finiscono per infrangere la regola "settimana sì, settimana no". Sue assapora la fama e decide di non svegliare Sparkle, ma continua a estrarre il siero dal corpo della sua matrice, necessario per mantenere la sua sopravvivenza. Elizabeth inizia di conseguenza a invecchiare rapidamente...

Abbiamo già visto alcuni screenshot trapelati di Ellie-Sue, ma ora Qualley ha condiviso un'immagine di se stessa con la tuta protesica completa (meno il viso, che è stato strappato) e i denti finti.

La sinossi del film recita:"Avete mai sognato una versione migliore di voi stessi? Dovresti provare questo nuovo prodotto: The Substance. Mi ha cambiato la vita. Con The Substance, puoi generare un'altra versione di te stesso: più giovane, più bello, più perfetto... Basta condividere il tempo. Una settimana per uno, una settimana per l'altro. Un equilibrio perfetto di sette giorni. Facile, non è vero? Se si seguono le istruzioni, cosa potrebbe andare storto?". The Substance uscirà il 30 ottobre nelle sale italiane.