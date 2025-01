The Substance: Margaret Qualley ha ancora gli incubi per aver girato questa scena molto cruenta

La star di The Substance, Margaret Qualley, ha rivelato di non riuscire a togliersi dalla testa le inquietanti immagini del film, in particolare una scena estremamente scioccante.

In un'intervista con IndieWire, l'attrice ha raccontato di avere ancora "incubi" legati a una scena particolarmente cruenta, e sorprendentemente non si tratta del sanguinoso finale. Più di due anni dopo aver terminato la produzione dell'horror satirico diretto da Coralie Fargeat, vincitrice di un Golden Globe, Qualley ha ammesso che una sequenza in cui il suo personaggio, Sue, inizia a crollare letteralmente sotto la pressione prima della sua grande ospitata di Capodanno, continua a tormentarla.

"Proprio l'altro ieri notte ho rivissuto l'incubo in cui Sue perde i denti e va fuori di testa davanti allo specchio. Sono uno di quei tipi che ha sicuramente avuto quel sogno di perdere i denti, ma poi l'ho vissuto nel modo più letterale: mi guardavo allo specchio con solo due denti. Era esattamente il momento del film", ha raccontato Qualley. "Alcune cose di quel film, come la scena in cui i denti cadono, mi resteranno dentro per sempre in un modo che sembra orribile, ma lo dico in senso positivo".

Il film e la corsa ai premi

The Substance sta già diventando un film di culto, soprattutto come uno dei pochi horror diretti da donne a dominare la stagione dei premi. Dopo essere diventato il film più visto di Mubi nelle sale, la pellicola ha raccolto una serie di riconoscimenti, tra cui una nomination agli Screen Actors Guild per Demi Moore, che ha recentemente anche vinto un Golden Globe come miglior attrice in una commedia o musical.

Demi Moore in un'immagine di The Substance

Anche Margaret Qualley è stata nominata ai Golden Globe nella categoria miglior attrice non protagonista, e ora si parla di una possibile nomination agli Oscar. Inoltre, la pellicola è stata lodata da tecnici come direttori della fotografia e truccatori per il suo design artigianale e per le sue inquietanti creature.

A tal proposito, Qualley ha detto: "Mi piacerebbe moltissimo che fosse nominato agli Oscar, e credo che l'interpretazione di Demi lo meriti sicuramente. Sarebbe spettacolare se lei riuscisse ad aprire le porte a questo genere dentro la cerchia dei premi. Non sono brava nel classificare i film, ma posso dire che questo è viscerale e da incubo".

Il rapporto con Demi Moore

Margaret Qualley nel ruolo di Sue in The Substance

Per quanto riguarda il rapporto con la sua collega Demi Moore, l'attrice di C'era una volta a... Hollywood ha rivelato che lavorare insieme è stato incredibile.

"È stato fantastico, perché mi ha dato l'opportunità di passare più tempo con lei e imparare. La adoro e sono davvero grata di aver partecipato a questo progetto con lei. Non potrei essere più felice per lei. È una persona che sta vivendo una vita meravigliosa e non potrebbe meritare di più questo momento. Ha sempre preso rischi con le sue scelte e ha messo tutto se stessa. Penso che questo film arrivi nel momento giusto, ed è stato fantastico farne parte".