The Stranger: il trailer della serie con Dane DeHaan in arrivo su Quibi

The Stranger avrà come protagonista Dane DeHaan nel ruolo di un serial killer, ecco il trailer della serie prodotta per Quibi.

The Stranger, di cui è stato condiviso il trailer, è la nuova serie di Quibi con star Dane DeHaan nel ruolo di un serial killer.

Il video mostra la svolta inaspettata e inquietante che prende un viaggio in macchina e i tentativi di una ragazza di fuggire da un temibile e mortale serial killer che la tormenta e la insegue ovunque. Il filmato mostra inoltre molte scene d'azione e un interrogatorio.

Nella serie The Stranger una giovane che guadagna qualche soldo dando dei passaggi in macchina si ritrova a vivere il suo peggior incubo quando un passeggero sale a Hollywood Hills. La sua esperienza dura oltre 12 ore mentre la ragazza cerca di fuggire al serial killer.

I protagonisti sono Maika Monroe (It Follows), Dane DeHaan e Avan Jogia. La serie è stata creata, scritta e diretta da Veena Sud (The Killing), che fa parte anche del team di produttori.

Gli episodi saranno disponibili quotidianamente dal 13 aprile sulla piattaforma di streaming e non avranno una durata superiore ai 10 minuti.