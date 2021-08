The Starling: il trailer del film con Melissa McCarthy

The Starling è il nuovo film con star Melissa McCarthy e Chris O'Dowd e, in attesa del debutto su Netflix previsto per il 24 settembre, online è stato condiviso il trailer del progetto.

Nel video si assiste a quello che accade a una coppia dopo la morte della loro figlia. La protagonista riceve un consiglio particolare e chiede aiuto a un medico che ha abbandonato il campo della psicologia per diventare veterinario, ma riesce comunque ad aiutarli a trovare un modo per ricominciare a vivere.

Il film The Starling debutterà al Toronto Film Festival e verrà poi distribuito nelle sale americane il 17 settembre, prima di approdare sulla piattaforma di streaming.

Il progetto diretto da Theodore Melfi ha una sceneggiatura scritta da Matt Harris.

Melissa McCarthy interpreta nel lungometraggio Lilly, una donna che ha subito un terribile lutto e si ritrova a lottare contro uno storno che vuole prendere il controllo del suo giardino, situazione che la porta però ad affrontare il suo dolore e a trovare un modo per ricominciare a vivere e amare.

Nel cast ci sono anche Chris O'Dowd, Kevin Kline, Timothy Olyphant, Daveed Diggs, Skyler Gisondo, Loretta Devine, Laura Harrier, Rosalind Chao, Kimberly Quinn.