Diretto da Alexandre Bustillo e Julien Maury, il film è tratto dal romanzo di Alexis Laipsker e porta sullo schermo una storia di omicidi, sparizioni e credenze popolari.

Un villaggio isolato tra le montagne dei Vosgi, una serie di brutali omicidi e alcuni bambini scomparsi. Stasera, domenica 29 novembre, alle 21:20, Rai 4 propone in prima visione assoluta The Soul Eater, un thriller dalle atmosfere horror in cui un'antica leggenda locale torna a fare paura. A indagare sono due investigatori, chiamati a fare luce su una vicenda in cui criminalità, folklore e inquietanti segreti sembrano intrecciarsi.

La trama: tra indagine razionale e folklore oscuro

La vicenda prende il via nel remoto paese di Roquenoir, una comunità chiusa e diffidente stretta tra le montagne francesi, dove la serenità viene spezzata da una serie di brutali omicidi e dalla misteriosa sparizione di alcuni bambini. Per fare luce sull'accaduto arrivano due investigatori dai metodi e dalle sensibilità profondamente diversi: la commissaria Élisabeth Guardiano, chiamata a indagare su un feroce duplice delitto, e il capitano della gendarmeria Franck De Rolan, già sulle tracce dei piccoli scomparsi.

Costretti a unire le forze contro un muro di omertà e ostilità da parte degli abitanti del posto, i due poliziotti si trovano presto a confrontarsi con qualcosa che va oltre la semplice cronaca nera. Tra i boschi e le tradizioni locali riaffiora infatti il mito del Divoratore di anime, una creatura demoniaca usata dagli anziani per spaventare i bambini, ma che sembra aver assunto una presenza terribilmente concreta. I registi costruiscono così un intreccio cupo e stratificato, giocando costantemente sul filo dell'ambiguità tra una spiegazione strettamente razionale e la manifestazione dell'occulto.

Paul Hamy e Virginie Ledoyen

The Soul Eater: regia, cast e origini del film

Dietro la macchina da presa troviamo Alexandre Bustillo e Julien Maury, coppia di registi francesi conosciuta dagli appassionati del genere horror per titoli come À l'intérieur, Leatherface, prequel di Non aprite quella porta, e La casa in fondo al lago. Con The Soul Eater i due tornano a esplorare territori cupi e disturbanti, mescolando il thriller investigativo con elementi horror e suggestioni legate al folklore e all'occulto.

Il film è tratto dall'omonimo romanzo di Alexis Laipsker e costruisce la propria tensione attraverso un racconto stratificato, nel quale l'indagine poliziesca si intreccia con credenze popolari e paure ancestrali. L'isolamento geografico del villaggio, le montagne avvolte dalla nebbia e il clima di omertà contribuiscono a creare un'atmosfera opprimente, trasformando l'ambientazione in uno degli elementi centrali della narrazione.

Nel cast spiccano Virginie Ledoyen, Paul Hamy e Sandrine Bonnaire, interpreti che accompagnano una storia in cui ogni personaggio sembra custodire una parte del mistero.

Cameron Bain, Virginie Ledoyen e Lya Oussadit-Lessert

Curiosità: la leggenda del Divoratore di anime tra folklore e paura

Uno degli aspetti più interessanti di The Soul Eater è il modo in cui utilizza una leggenda locale come motore dell'intera vicenda. Il Divoratore di anime, figura demoniaca evocata per intimorire i bambini, diventa il simbolo delle paure più profonde di una comunità isolata e apparentemente legata alle proprie tradizioni.

I registi giocano proprio sull'ambiguità di questa figura: è soltanto una storia tramandata nel tempo, utile a nascondere responsabilità e segreti, oppure dietro gli eventi si cela qualcosa che sfugge a ogni spiegazione razionale? È questa incertezza a sostenere il percorso narrativo, mantenendo alta la tensione fino alle rivelazioni finali.

Con una combinazione di mistero, indagine criminale e atmosfere horror, The Soul Eater si rivolge a chi ama i thriller dalle tinte cupe, le storie ambientate in comunità chiuse e i racconti in cui le leggende popolari finiscono per confondersi con una realtà molto più terrificante.