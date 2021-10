The Son - Il figlio: da stasera su Sky Atlantic e NOW la serie western con Pierce Brosnan

Debutta stasera su Sky Atlantic e NOW The Son - Il figlio, la serie western con Pierce Brosnan che racconta l'epopea fondativa del Texas.

The Son - Il figlio è la serie tv, in onda da stasera su Sky Atlantic alle 21:15 e in streaming su NOW, che porta sullo schermo il successo letterario omonimo di Philipp Meyer, con un magnetico Pierce Brosnan nei panni del protagonista Eli McCullough.

The Son: un primo piano di Pierce Brosnan

Ambientata in Texas, tra la seconda metà dell'Ottocento e i primi anni del Novecento, The Son - Il Figlio (qui la nostra recensione della serie tv) non è solo un potente family drama che pone al centro della scena le vicende di un uomo e della sua famiglia, ma è anche la storia di uno degli stati americani più iconici, una vera e propria epopea fondativa in chiave western.

Pierce Brosnan, attore noto al grande pubblico per il ruolo di James Bond nella saga 007, veste i panni del protagonista indiscusso della serie, Eli McCullough, un ricchissimo proprietario terriero e 'lord del bestiame' interessato all'industria del petrolio e alle sue enormi potenzialità.

Al suo fianco Zahn McClarnon (Fargo, Westworld) nel ruolo del capo tribù Comanche che prende Eli sotto la propria ala dopo averlo rapito, e che arriva a trattarlo come un figlio.

La sinossi

Nel Texas di metà '800 (1849) i giovani fratelli Eli e Martin McCullough vengono rapiti da una tribù di nativi Comanche, mentre il resto della loro famiglia viene assassinato. 1915: sono passati svariati decenni da quell'anno terribile, ma il ricordo di quei giorni è ancora ben impresso nella memoria di Eli, che successivamente è comunque riuscito a fare fortuna e che nonostante le avversità è diventato uno dei magnati più ricchi e senza scrupoli del Texas, grazie alle sue sconfinate proprietà. Eli, però, guarda sempre avanti, non a caso è particolarmente interessato all'industria del petrolio, che potrebbe veramente rappresentare il futuro. Col passare degli anni, però, il suo impero è sempre più a rischio, e il rapporto con suo figlio Pete, il più giovane, è sempre più problematico.

Il rapporto padre - figlio tra disaccordi e incomprensioni si inserisce perfettamente in un background culturale costellato di scontri e lotte per raggiungere il potere e descrive uno spaccato sociale dell'epoca che definisce per sempre l'anima degli Stati Uniti: un Paese dove capitalismo, business, ossessione per il guadagno ma soprattutto supremazia di genere, la fanno da padroni.

"Mi interessava la storia della creazione degli Stati Uniti, la nascita della nostra mitologia. Tutti vogliamo credere in una versione della storia in cui i nostri antenati erano fondamentalmente buoni e moralmente corretti. Ma non è andata così". Così nel 2013 all'International Festival of Authors, l'autore Philipp Meyer ha raccontato la genesi del suo successo letterario "The Son" (in Italia edito da Einaudi Editore).

The Son si inserisce a pieno titolo nel filone western drama delle serie tv di Sky. Dopo le tre stagioni di "Yellowstone" e l'imminente arrivo su Sky Atlantic e NOW - il prossimo 25 ottobre - di "American Rust", adattamento del primo acclamatissimo romanzo di Philipp Meyer che l'ha consacrato come uno dei migliori autori di grandi romanzi americani, la storia di Eli McCullough è un cinico e potente sguardo sul colonialismo e le sue sanguinose conseguenze.