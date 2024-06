The Smashing Machine: I Wonder Pictures si accorda con A24 per i diritti del film con Dwayne Johnson

I Wonder Pictures ha acquisito i diritti italiani di tre nuovi film prodotti da A24, tra cui il tanto atteso The Smashing Machine di Benny Safdie, con protagonisti Dwayne Johnson ed Emily Blunt. Un nuovo accordo che consolida il legame tra lo studio indipendente statunitense e la casa di distribuzione di Bologna. Attualmente, The Smashing Machine è in produzione.

Nel film, Johnson interpreta il leggendario combattente di MMA Mark Kerr, che dovette affrontare dipendenze e un difficile matrimonio proprio nel periodo in cui stava per diventare un'icona dello sport. Il film verrà distribuito in Italia da I Wonder Pictures nel 2025. Scritto e diretto da Benny Safdie, conosciuto principalmente per il suo lavoro con il fratello maggiore Josh, il film è co-prodotto dalla stessa ex star del wrestling, da tempo ormai una delle più importanti star di Hollywood.

Distribuzione italiana

I Wonder Pictures è di proprietà ed è gestita da Andrea Romeo, fondatore del Biografilm Festival. Da tempo, la casa di distribuzione ha instaurato un proficuo e prolifico rapporto con A24, di cui ha curato la distribuzione di film di successo come La zona d'interesse, The Whale di Darren Aronofsky con Brendan Frasier e il film premio Oscar Everything Everywhere All at Once. Oltre a The Smashing Machine, i nuovi titoli distribuiti da I Wonder in Italia nel 2025 sono l'horror Opus di Marc Anthony Green, con John Malkovich e Ayo Edebiri, e The Legend of Ochi con Willem Dafoe, Emily Watson e Finn Wolfhard.

Andrea Romeo ha spiegato il forte legame con una realtà come A24:"Amiamo i film di A24 e ci riflettiamo nelle storie che raccontano e nel modo in cui le raccontano". Oltre a condividere una grande affinità in termini di tipologia di film prodotti, Romeo ha spiegato che le due aziende condividono una sinergia perfetta in termini di procedure e obiettivi e condividono una forte armonia tra i rispettivi team di lavoro che si riflette nei risultati finali.