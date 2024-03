The Sims, Margot Robbie e la regista di Loki Kate Harron porteranno il videogame al cinema

Nuovo progetto per la star di Barbie, in collaborazione con la cineasta inglese, sulla trasposizione della celebre serie di videogiochi.

The Sims, uno dei titoli più importanti nel panorama internazionale videoludico, sta per arrivare sul grande schermo. Kate Herron, regista conosciuta per aver diretto la prima stagione della serie MCU Loki, è stata incaricata di realizzare un adattamento del videogioco, scrivendo la sceneggiatura insieme a Briony Redman.

Margot Robbie agli Oscar 2015, con uno scintillante abito tutto d'oro

La produzione del film sarà curata da LuckyChap, casa di produzione di Margot Robbie e del marito Tom Ackerley, insieme a Josey McNamara e Sophia Kerr, reduce dal successo di Barbie di Greta Gerwig.

Videogame al cinema

The Sims è un videogioco di simulazione della realtà in cui i giocatori impersonano un avatar con tratti di personalità, abilità e relazioni modificabili, in grado di affrontare le attività quotidiane della vita come cucinare una cena o arredare una casa. Il gioco si basa sul fatto che i personaggi hanno obiettivi e aspirazioni, oltre ad aver la possibilità di creare una famiglia.

Barbie: Margot Robbie e Ryan Goslin in una foto

Dopo il lancio della prima versione del gioco nel 2000, l'ambientazione di The Sims è stata ampliata fino ad includere una vasta gamma di location ed esperienze quasi infinite come vacanze, spettacoli, appuntamenti, vita scolastica e persino magia e vampiri. Pressoché infinita anche la varietà di personaggi Il gioco non ha una vera e propria trama e presentano personaggi che svolgono le loro vite ma sono controllati dai giocatori. Ci sono diversi punti in comune con Barbie e questo potrebbe essere un dettaglio interessante per coloro che hanno creato l'universo cinematografico di Barbie.