The Sims: Amazon MGM Studios conferma il film diretto da Kate Herron

Il mondo di The Sims approderà sul grande schermo grazie a un film e alla regia ci sarà Kate Herron, che si è occupata della serie Loki con star Tom Hiddleston.

Il progetto, come era stato anticipato alcuni mesi fa, vedrà coinvolta anche Margot Robbie in veste di produttrice tramite la sua LuckyChap.

I primi dettagli del progetto

Kate Herron, oltre a essere impegnata dietro la macchina da presa, scriverà anche la sceneggiatura del nuovo film insieme a Briony Redman.

Amazon MGM Studios, dopo molte indiscrezioni, ha confermato lo sviluppo del progetto che può contare anche sul sostegno di Electronic Arts.

The Sims permette ai giocatori di creare e controllare delle 'persone virtuali' chiamate Sims, che vivono in un mondo simulato in cui sono coinvolte in attività quotidiane come lavorare, costruire case, stringere amicizie e relazioni e socializzare. La vita dei Sims viene così delineata in ogni dettaglio dagli utenti che possono intervenire sulle storie e sulle situazioni che affrontano i personaggi virtuali.

Cinema e videogiochi: l'attrazione (e imitazione) è reciproca

Il successo del gioco

Il videogioco ha debuttato nel 2000 e ha venduto quasi 200 milioni di copie in tutto il mondo, dando vita a numerose espansioni come The Sims 4: Lovestruck, messo in vendita a luglio.

In precedenza 20th Century Fox aveva iniziato a sviluppare un film ispirato al brand nel 2007, mai entrato però nelle fasi finali della produzione.

Herron ha diretto, oltre a Loki, anche episodi di show molto apprezzati e premiati come Sex Education e The Last Of Us e, recentemente, ha scritto l'episodio Rogue di Doctor Who, andato in onda alcuni mesi fa.

La casa di produzione fondata da Margot Robbie, LuckyChap, ha già collaborato con Amazon in occasione di Saltburn, oltre ad aver contribuito un anno fa al successo di Barbie.