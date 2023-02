The Shield, su Prime Video in streaming da oggi

The Shield, la storica serie poliziesca datata 2002, sbarca su Amazon Prime Video con le sette stagioni disponibili in streaming da oggi 16 febbraio 2023.

12 marzo 2002: sul canale televisivo FX va in onda il primo episodio di The Shield, serial poliziesco che, insieme al coevo The Wire ha ridefinito i canoni del suo genere di appartenenza per un panorama televisivo americano segnato dalla tragedia dell'11 settembre (nel caso specifico di The Shield l'approvazione definitiva da parte del network arrivò pochi giorni prima dell'attentato del World Trade Center). Le sette stagioni sono da oggi disponibili su Amazon Prime Video in streaming.

Ambientato in una Los Angeles ruvida e sporca, filmata con un approccio quasi documentaristico che dà all'operazione un'intensità drammatica fortissima, lo show creato da Shawn Ryan ha esaminato, nel corso di 89 episodi sparsi su sette stagioni (la conclusione è stata trasmessa il 25 novembre 2008), la natura contraddittoria del poliziotto americano in generale e losangelino in particolare, il cui distintivo - shield in gergo - nasconde un'ambiguità morale portata all'esasperazione in una città dove le nuove paure si uniscono alle esistenti tensioni razziali. Ancora oggi rimane un esempio potente di narrazione catodica, la cui importanza non può essere sottovalutata.