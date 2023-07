The Shards: Luca Guadagnino dirigerà la serie HBO tratta da Bret Easton Ellis

Sarà l'italiano Luca Guadagnino a dirigere per HBO la serie The Shards, che porterà sullo schermo il nuovo romanzo di Bret Easton Ellis.

Il regista di Bones and All, Luca Guadagnino, dirigerà l'adattamento della serie HBO di The Shards, tratto dal romanzo omonimo di Bret Easton Ellis. Lo stesso Ellis ha svelato l'ingaggio nel corso di un'intervista a El Independiente (tramite World of Reel), spiegando che Guadagnino dirigerà la serie e che ci saranno sottotrame non presenti nel romanzo originale.

Secondo World of Reel, The Shards dovrebbe essere composta da tre stagioni di 10 episodi ciascuna, a quanto pare Bret Easton Ellis firmerà ogni episodio.

Luca Guadagnino non è nuovo al mondo delle serie tv, avendo già collaborato con HBO nella miniserie del 2020 We Are Who We Are, con Chloë Sevigny, Jack Dylan Grazer, Alice Braga, Jordan Kristine Seamón, Spence Moore II e Scott Mescudi.

Luca Guadagnino, il suo cinema tra magnifiche ossessioni e leggi del desiderio

Di cosa parla The Shards?

The Shards segue un gruppo di privilegiati compagni di liceo di Los Angeles mentre un serial killer colpisce la città. La storia, ambientata nel 1981, ha dato vita a un podcast uscito l'anno scorso su Patreon.

Il diciassettenne Bret frequenta l'ultimo anno dell'esclusivo liceo di Buckley quando arriva un nuovo studente con un passato misterioso. Robert Mallory è brillante, bello, carismatico e nasconde un segreto a Bret e ai suoi amici, anche se entra a far parte della loro ristretta cerchia. L'ossessione di Bret per Mallory è pari solo alla sua preoccupazione sempre più inquietante per il Trawler, un serial killer a piede libero che sembra avvicinarsi sempre di più a Bret e ai suoi amici, schernendoli - Bret in particolare - con minacce grottesche e terribili atti di violenza locale. Le coincidenze sono inquietanti, ma sono anche filtrate attraverso l'immaginazione di un adolescente le cui doti stanno per renderlo una delle rivelazioni letterarie più esplosive della sua generazione. Può fidarsi dei suoi amici, o della sua stessa mente, per spiegare il pericolo in cui sembra trovarsi? Contrastato dal mondo e dai suoi stessi desideri innati, sballottato da malsane fissazioni, precipita nella paranoia e nell'isolamento mentre il rapporto tra il Trawler e Robert Mallory va inesorabilmente verso una collisione.