The Serpent Queen: al via la produzione della serie Starzplay su Caterina de' Medici

The Serpent Queen, la serie su Caterina de' Medici sarà scritta e prodotta dallo sceneggiatore di Revolutionary Road Justin Haythe col regista Francis Lawrence, Stacie Passon si prepara a dirigere il primo episodio per Starz.

Starz ha annunciato oggi di aver dato il via a The Serpent Queen, l'oscura leggenda di Caterina de' Medici, serie dello scrittore e produttore esecutivo Justin Haythe (Bohemian Rhapsody, Red Sparrow).

Basata sul libro Catherine de Medici: Renaissance Queen of France di Leonie Frieda, la serie sarà prodotta da Francis Lawrence con Stacie Passon a dirigere vari episodi incluso il pilota. Erwin Stoff è anche produttore esecutivo di 3 Arts Entertainment. La serie in otto episodi è prodotta per Starz da Lionsgate Television. TheSerpent Queen andrà in onda su STARZ negli Stati Uniti e in Canada e sulla sua piattaforma di streaming internazionale Starzplay in Europa, America Latina e Giappone.

"The Serpent Queen è forse il più intelligente tra i ritratti di grandi sovrane che Starz abbia mai rappresentato", ha detto Christina Davis, Presidente della programmazione originale per Starz. "Siamo entusiasti di lavorare con un team così talentuoso che darà a questa serie una voce moderna in un contesto storico sensazionale".

Considerata una straniera come tante, Caterina de' Medici arriva alla corte francese del XVI secolo adolescente e orfana, col solo compito di garantire una fortuna in dote e produrre molti eredi. Finisce però con lo scoprire che suo marito è innamorato di una donna più anziana, che la sua dote non è stata versata e che non è in grado di concepire un erede. Eppure, solo grazie a intelligenza e determinazione, riesce a mantenere vivo il suo matrimonio e padroneggia quella carneficina che è la monarchia meglio di chiunque altro, governando la Francia per 50 anni.

Basato su migliaia di lettere private, Catherine de Medici: Renaissance Queen of France di Leonie Frieda è stato un bestseller su entrambe le sponde dell'Atlantico ed è stato tradotto in otto lingue.

"Scrivere di Caterina e della sua storia è stato davvero emozionante in quanto lei è un personaggio molto complesso che si trasforma poi un un'abile sovrana, combattendo straordinarie difficoltà politiche e personali durante il suo regno", ha detto Justin Haythe. "È una regina che sfida le convenzioni, poiché fa affidamento sul suo intelletto, il suo insolito entourage e una scorta di magia nera che ispira, secoli dopo, la regine cattive delle fiabe".

Tra sceneggiature, racconti e romanzi, Justin Haythe ha prodotto lavori straordinari che gli sono valsi elogi e riconoscimenti sia nel cinema che nella letteratura. È noto agli appassionati di cinema per la sceneggiatura di Revolutionary Road, candidato ai BAFTA, mentre il mondo letterario conosce bene il romanzo d'esordio The Honeymoon, che è stato candidato al Man Booker Prize del 2004. Tra le sceneggiature da lui firmate troviamo il film drammatico Snitch, il film d'azione western The Lone Ranger, il thriller di spionaggio Red Sparrow e il dramma biografico Bohemian Rhapsody. Justin Haythe è rappresentato dalla Creative Artists Agency (CAA) e 3 Arts Entertainment.