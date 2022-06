The Score: Will Poulter, Johnny Flynn e Naomi Ackie nel trailer del musical

Will Poulter sfodera le sue doti canore a fianco di Johnny Flynn e Naomi Ackie nel trailer del musical criminale The Score.

Will Poulter e Naomi Ackie sfoderano il loro talento canoro a fianco del cantante folk e attore britannico emergente Johnny Flynn nel trailer dell'heist musical The Score. Ricco di musica ed esibizioni, il trailer anticipa una suite di brani folk scritti proprio da Flynn.

The Score racconta le peripezie di due piccoli criminali, Mike (Flynn) e Troy (Will Poulter), in missione per realizzare un colpo che potrebbe cambiare per sempre il corso delle loro esistenze. In un bar lungo la strada, mentre aspettano una consegna, Troy si innamora della cameriera, Gloria (Ackie), e inizia a mettere in discussione le sue scelte di vita, mentre la minaccia di un vero pericolo va incontro ai due malcapitati.

Lo sceneggiatore e regista di The Score, Malachi Smyth, ha rivelato a Empire di essere stato ispirato da un'intrigante combinazione di cinema francese New Wave e autori indie come Paul Thomas Anderson.:

Viaggio nell'universo dell'heist movie. Rapine, amore e fantasia

"Era la combinazione che avevano di essere molto liberi di sperimentare, ma anche di attingere al tradizionale gangster movie di Hollywood e ai film western degli anni '30 e '40 che mi ha ispirato. Quella combinazione, con l'aggiunta del tocco europeo, ha prodotto alcuni film unici".

La colonna sonora di Johnny Flynn per The Score sarà pubblicata dalla EMI in autunno.