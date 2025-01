The Sandman non avrà una stagione 3: la serie si concluderà con gli episodi in arrivo nel 2025

Netflix ha confermato che la seconda stagione della serie The Sandman, in arrivo nel 2025, sarà l'ultima.

The Sandman non tornerà con una stagione 3: la serie tratta dal fumetto di Neil Gaiman è stata infatti cancellata da Netflix.

Il secondo gruppo di episodi, in arrivo durante il 2025, sarà infatti l'ultimo che verrà prodotto.

La conclusione di The Sandman

La decisione sembra non sia stata tuttavia legata alle accuse di molestie e violenza sessuale rivolte all'autore, essendo stata presa ancora prima dell'inizio delle riprese delle puntate inedite.

The Sandman aveva ottenuto il rinnovo per una seconda stagione a novembre 2022, mesi dopo il debutto avvenuto ad agosto.

Lo showrunner Allan Heinberg ha dichiarato a Variety: "La serie The Sandman è sempre stata focalizzata esclusivamente sulla storia di Sogno e, nel 2022, quando abbiamo guardato il materiale rimanente sul personaggio tra le pagine dei fumetti, sapevamo che avevamo a disposizione una storia utile solo a realizzare un'altra stagione".

Il comunicato prosegue: "Siamo estremamente grati nei confronti di Netflix per aver riportato sul set tutto il team e per averci dato il tempo e le risorse necessarie a realizzare un adattamento fedele in un modo in cui speriamo sorprenderà e delizierà i leali lettori del fumetto e i fan del nostro show".

Nella seconda stagione di The Sandman si vedrà Lucifero (Gwendoline Christie) mentre rinuncia al controllo dell'Inferno e dà a Morfeo, ovvero Sogno (Tom Sturridge), le chiavi del suo regno, situazione che porta molti immortali a provare a convincerlo di consegnare a loro le chiavi.

Le accuse rivolte allo scrittore

Neil Gaiman ha negato le accuse che gli sono state rivolte nell'estate 2024 e che hanno portato alla sua uscita del team di produttori di Good Omens, show targato Prime Video che si concluderà con un film, mentre il musical tratto da Coraline è stato ufficialmente annullato e lo sviluppo del film basato su The Graveyard Book, almeno per ora, è in pausa.