The Sandman: Neil Gaiman sostiene la realizzazione di uno spinoff su Johanna Constantine

Neil Gaiman ha sostenuto pubblicamente via Twitter la realizzazione di uno spinoff di The Sandman dedicato a Johanna Constantine.

The Sandman è arrivato sugli schermi di Netflix e Neil Gaiman ha commentato su Twitter l'ipotesi che venga realizzato uno spinoff con al centro Johanna Constantine.

Il personaggio, nell'adattamento live-action del fumetto, sostituisce John Constantine, già apparso in numerosi show realizzati per il piccolo schermo.

Nella serie The Sandman l'attrice Jenna Coleman ha la parte di Johanna Constantine e si scopre che la giovane è in grado di compiere incantesimi ed esorcismi, oltre a essere tormentata da quanto le è accaduto in passato.

Un fan ha quindi scritto a Neil Gaiman: "Dopo aver guardato il terzo episodio di The Sandman penso sarebbe fantastico avere uno show di Netflix su Johanna Constantine".

Lo scrittore ha quindi replicato: "Non sei l'unico a pensarlo".

In precedenza Gaiman aveva spiegato perché si era scelto di proporre nella serie la storia di Johanna e la questione riguardava in parte i diritti del personaggio di John Constantine. L'artista aveva però chiarito: "La situazione dei diritti con John è attualmente circoscritta. Ma il piano di avere Lady Johanna e Joanna nella storia e interpretate dalla stessa persona era presente fin dall'inizio. Sembrava più ordinato. E ha funzionato".

Nel cast, oltre al protagonista Tom Sturridge, ci sono anche Charles Dance, Vivienne Acheampong, Asim Chaudhry, Sanjeev Bhaskar, Stephen Fry, Patton Oswalt, Jenna Coleman, Kirby Howell-Baptiste, Mason Alexander Park, Donna Preston, Niamh Walsh, David Thewlis, Kyo Ra, Razane Jammal e Sandra James Young.