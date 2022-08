The Sandman: Neil Gaiman ha sabotato un possibile film condivendo "l'orribile script"

Neil Gaiman ha confessato di aver condiviso uno script ideato per un film tratto da The Sandman per poter evitare venisse realizzato il film.

Neil Gaiman ha svelato che ha sabotato la realizzazione di un film di The Sandman condividendo lo script con la stampa in modo anonimo.

Nel corso degli anni si è spesso parlato di un adattamento dell'opera per il grande schermo prima che diventasse una serie, ma non tutte le idee erano all'altezza delle aspettative, portando l'artista a prendere misure drastiche.

Parlando dei progetti non andati a buon fine ispirati a The Sandman, Neil Gaiman ha dichiarato a Rolling Stone che la versione sviluppata dal produttore Jon Peters era davvero terribile: "Era il peggior script che io abbia mai letto scritto da chiunque".

L'artista ha proseguito ricordando: "Un tizio dell'ufficio di Jon Peters mi ha telefonato e mi ha detto: 'Quindi, Neil ha avuto l'occasione di leggere lo script che le abbiamo mandato?'. E ho risposto: 'Beh, sì. Sì, l'ho fatto. Ma non l'ho letto tutto, ma abbastanza'. Ha proseguito dicendo 'Quindi, piuttosto buono, vero?'. E io ho detto: 'Beh, no, non lo è realmente'. Ha detto 'Oh, andiamo. Deve esserci qualcosa che hai amato'. Ho risposto: 'Non c'è niente lì dentro che io abbia amato. Non c'è niente lì dentro che mi sia piaciuto. Era il peggior script che io abbia mai letto scritto da chiuque. Non è solo il peggior script di Sandman. Era il peggior script che mi abbiano mai mandato'".

Gaiman ha quindi aggiunto: "Non so certo se avrebbe dovuto diventare un film action o qualcosa di diverso, era un disastro. Non è mai stato migliorato andando oltre il disastro".

Tra le idee più "stupide" c'erano dei "Giganteschi ragni meccanici... Lucifero, Morfeo e il Corinzio che erano tre gemelli. Erano una famiglia composta da fratelli identici ed era un'intera corsa per poter ottenere il rubino, l'elmo e la borsa con la sabbia prima della mezzanotte del 1999, prima che iniziasse il nuovo millennio perché chiunque li avrebbe ottenuti sarebbe stato il vincitore. Quella era la trama".

Neil, per bloccare immediatamente il film per evitare che si procedesse con lo sviluppo, ha deciso di condividere lo script: "L'ho inviato ad Ain't It Cool News, che all'epoca era letto dalle persone. E ho pensato, mi chiedo cosa penseranno dello script che riceveranno in modo anonimo. E hanno scritto un articolo favoloso sul fatto che fosse il peggior script che avessero mai ricevuto. E, improvvisamente, la prospettiva che venisse realizzato quel film se ne è andata. E invece Jon Peters ha rivolto la sua attenzione a Wild Wild West".