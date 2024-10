The Running Man: Katy O'Brian affianca Glen Powell nel remake diretto da Edgar Wright

Katy O'Brian, l'attrice in ascesa che si è fatta notare con Love Lies Bleeding al fianco di Kristen Stewart, si unirà a Glen Powell in The Running Man, adattamento della Paramount del romanzo di Stephen King.

Edgar Wright dirige il film e ha scritto la sceneggiatura insieme a Michael Bacall.

The Running Man di King, pubblicato nel 1982 e scritto con lo pseudonimo di Richard Bachman, è ambientato nel 2025 in un'America sottoposta a un regime totalitario che utilizza violenti giochi a premi per placare le masse emarginate.

La storia è incentrata su un uomo disperato che, avendo bisogno di soldi per la figlia malata, si iscrive al programma più popolare, The Running Man, in cui squadre di assassini danno la caccia ai concorrenti. Più a lungo un concorrente sopravvive, più soldi guadagna. Ma come scopriranno i produttori e gli assassini del game show, quest'uomo disperato infrangerà tutte le regole e svelerà gli oscuri segreti dello show. Powell interpreta quell'uomo disperato. O'Brian sarà una dei concorrenti dello show. La Paramount distribuirà il film il 21 novembre 2025. Simon Kinberg, Nira Park e Wright sono i produttori.

Un astro nascente

O'Brian è apparsa in Black Lightning e The Mandalorian, ma ha fatto la sua prima apparizione recitando al fianco di Kristen Stewart in Love Lies Bleeding, un thriller poliziesco molto apprezzato in cui interpreta una culturista che si innamora del manager della palestra della Stewart. Il film ha avuto un debutto clamoroso al Sundance all'inizio dell'anno ed è stato distribuito da A24.

Da allora, l'attrice ha avuto una serie di successi, tra cui una parte nel nuovo film di Mission: Impossible per la Paramount e ha recitato con Powell in Twisters, il film di successo distribuito dalla Universal quest'estate. O'Brian è rappresentata da Gersh, Luber Roklin Entertainment, RCM Talent & Management e Yorn, Levine.