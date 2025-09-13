The Running Man, Glen Powell si è allenato intensamente: "Volevo essere un po' un'arma"

In una recente intervista rilasciata a GQ, Glen Powell si è soffermato sul training messo in atto per recitare da protagonista nel reboot The Running Man.

La star ha ereditato il ruolo che nel film del 1987 era interpretato da Arnold Schwarzenegger e ha spiegato di essersi lanciato in un intenso allenamento per poter entrare meglio nella parte.

L'allenamento da carro armato di Glen Powell

"Sapevo che, basandomi sul libro di Stephen King, [il mio personaggio] Ben Richards era un carro armato. Mi sono detto: 'Ok, devo essere un po' un'arma'" ha spiegato Powell.

Primo piano di Glen Powell

"Ed è per questo che mi sono allenato così. Ho messo su molta massa muscolare. Gran parte era funzionale. Gran parte serviva per poter assorbire i colpi. Ma molta era anche autenticamente per il pubblico... sono passato dal pensare: 'Oh, sono un attore in un film' a 'Sono un atleta ad alte prestazioni'".

Il consiglio che Glen Powell ha ricevuto da Tom Cruise

Nel corso dell'intervista, Glen Powell ha raccontato di essersi anche rivolto a Tom Cruise, con il quale aveva recitato in Top Gun: Maverick, per ricevere un consiglio.

"Sono davvero fortunato ad avere qualcuno come Tom a cui potevo letteralmente chiedere: 'Ehi, cosa devo fare per sopravvivere a una cosa del genere?'" ha spiegato Powell.

Nel film del 1987, Arnold Schwarzenegger interpretò Ben Richards, nel film basato sul romanzo di Stephen King del 1982. The Running Man è ambientato in un futuro distopico in cui i poveri vengono cacciati per sport in diretta tv; Ben Richards entra nello show per guadagnare soldi per la figlia malata. Ben scopre presto che sopravvivere significa ribaltare il gioco contro i suoi stessi creatori. Il reboot, in uscita a novembre, è diretto da Edgar Wright.