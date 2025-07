The Running Man: le acrobazie di Glen Powell hanno fatto preoccupare la mamma

Glen Powell è pronto ad entusiasmare i fan con un altro film, The Running Man, in cui compie una marea di sequenze d'azione che potranno catturare l'attenzione dello spettatore ma hanno messo in allarme sua madre.

I genitori di Glen Powell, come lui stesso ha raccontato, sono spesso al seguito dell'attore sui vari set in cui lavora ma in quest'ultimo caso l'apprensione è stata tanta.

La madre di Glen Powell era preoccupata per il figlio

Intervistato da Entertainment Tonight, Glen Powell ha confessato che sua madre Cindy non era molto entusiasta del suo ruolo:"Sto facendo delle cose davvero spettacolari. E questo preoccupa moltissimo mia madre".

Glen Powell durante il tour promozionale di Twister

L'attore spiega di aver pensato che avrebbe preso un sacco di mazzate per due ore in quel film:"Hai un tipo in fuga, nel game show più rischioso della storia, dove il tasso di sopravvivenza è zero, e lui cerca di battere le probabilità".

La trama di The Running Man e l'approvazione di Arnold Schwarzenegger

Glen Powell è il protagonista della nuova trasposizione cinematografica del romanzo The Running Man di Stephen King, pubblicato nel 1982, nel ruolo di Ben Richards.

La storia è quella di un uomo che partecipa come protagonista ad un game show dove i concorrenti, detti 'runner', devono sfuggire alla morte per mano di assassini professionisti per vincere un ingente premio in denaro.

Arnold Schwarzenegger in una scena di Fubar

Anche Arnold Schwarzenegger, protagonista della precedente versione, ha dato la sua benedizione:"[Suo figlio] Patrick Schwarzenegger è un mio grande amico, e gli ho chiesto se potevo parlare con Arnold. Non lo vedevo da quando abbiamo girato I Mercenari in Bulgaria. Arnold ci ha dato la sua piena approvazione, e presto gli faremo un regalo speciale ispirato al film. Sono davvero entusiasta di rivederlo".