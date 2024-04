The Room Next Door: Anya Taylor-Joy si unisce al cast del nuovo film di Pedro Almodóvar

Dopo un paio di cortometraggi, Pedro Almodóvar ha iniziato a girare il suo primo lungometraggio in lingua inglese, The Room Next Door, che ha appena accolto nel suo cast Anya Taylor-Joy.

L'attrice, vista anche nel recente Dune - Parte Due, si aggiunge ai già confermati Julianne Moore, Tilda Swinton, John Turturro e Alessandro Nivola.

La notizia è confermata da un elenco del cast nella sezione Sony Pictures Classics della guida ai programmi del CinemaCon. Anche se il suo ruolo non è stato specificato, le prime notizie indicano che dovrebbe interpretare la figlia del personaggio della Swinton.

Di cosa parla The Room Next Door?

Il film parla di una madre molto imperfetta e della sua risentita figlia, che vivono vite separate a causa di un profondo malinteso. Ingrid (interpretata da Julianne Moore), un'amica della madre, diventerà la custode del dolore e dell'amarezza di madre e figlia. Martha, la madre (interpretata da Tilda Swinton), è una corrispondente di guerra e Ingrid è una scrittrice di romanzi.

Almodóvar ha quindi approfondito i temi narrati nel suo prossimo lavoro: "Il film parla della crudeltà illimitata delle guerre, dei due modi diversi che queste due scrittrici hanno di avvicinarsi e scrivere della realtà, anche della morte, e di come l'amicizia e il piacere sessuale possano essere i migliori alleati per affrontare l'orrore. Parla anche del piacere di svegliarsi con gli uccelli che portano un nuovo giorno in una casa costruita in una riserva naturale del New England, dove i due amici vivono una situazione straordinaria e goffamente dolce".

The Room Next Door, Tilda Swinton:"È il seguito naturale di Dolor y Gloria"

Il seguito ideale di Dolor y gloria

Il film potrebbe essere visto come una naturale continuazione di Dolor y Gloria, secondo Swinton: "Nel senso che si tratta di amicizie mature, di come ci sostengano e di quanto ne abbiamo bisogno in questo periodo della vita".