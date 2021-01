The Rock è stato eletto "Persona più piacevole del mondo"

The Rock non è soltanto uno degli attori hollywoodiani più richiesti ma è anche stato eletto da The Profile come "persona più piacevole e simpatica del mondo" e lui replica: 'Ho fatto progressi, a 15 anni ero definito uno str...o'.

Dwayne Johnson è stato abile a traghettare sé stesso dal mondo del wrestling professionistico a quello della recitazione. Ma non solo! L'interprete, infatti, non si è accontentato di trasformarsi in un semplice attore come tanti altri ma ha raggiunto lo status di "persona più piacevole e simpatica del mondo". Almeno, è questo che pensa The Profile.

Senza dubbio, negli ultimi anni e attraverso le sue scorribande sui social network, Dwayne Johnson ha dato ampia prova del suo carattere gioviale. The Rock ha festeggiato sul suo profilo Instagram la vittoria ottenuta nel sondaggio indetto da The Profile, che lo ha eletto come la "persona più piacevole e simpatica del mondo" e ha dichiarato: "Beh, ho fatto un bel progresso da quando mi definivano un vero stronzo all'età di 15 anni!".

Come riporta Comic Book, Dwayne Johnson ha continuato: "Ringrazio tanto Polina Marinova per aver scritto questo mio profilo. Grazie per avermi dedicato questo tempo, leggere l'articolo è stato davvero sorprendente. Mi piace sempre raccontare una storia. Alle superiori sono stato sospeso per due settimane a causa del mio comportamento. Durante quel periodo, ho letto una frase che afferma che è carino essere importanti ma che è molto più importante essere carini e gentili. Da quel momento, questa frase è diventata il mio mantra. E, in più, la vita è molto più semplice se non si è stronzi".

Secondo l'autrice del profilo incentrato su Dwayne Johnson, l'attore sarebbe la persona più piacevole al mondo per il suo modo di lavorare, per gli impegni professionali che porta avanti e per il tempo trascorso con la sua famiglia. Tuttavia, non tutto quello che luccica è oro. Da adolescente, infatti, Johnson è stato arrestato più volte e ha lottato anche contro la depressione. Nel corso della sua vita, sono state le sconfitte subite ad aver spinto Dwayne Johnson a migliorarsi.

L'articolo di approfondimento cita anche alcune delle frasi simbolo di The Rock, tra cui: "Sangue, sudore e rispetto. I primi due li dai tu, l'ultimo lo ottieni" e "Non penso soltanto che essere gentili e disponibili sia bello ma che, soprattutto, sia importante" e, ancora "Una delle cose migliori che tu possa fare è essere te stesso". Ben presto, Dwayne Johnson debutterà nell'universo DC in Black Adam, la cui produzione dovrebbe iniziare a breve. In Red Notice, invece, l'attore reciterà al fianco di Ryan Reynolds e Gal Gadot. Nel 2020 sarebbe dovuto uscire in sala Jungle Cruise ma il progetto è stato posposto a causa del dilagare dell'emergenza sanitaria.