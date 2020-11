The Rock come Trump: rifiuta di cedere il titolo di Uomo più Sexy a Michael B. Jordan

The Rock si complimenta con il collega Michael B. Jordan per il suo nuovo titolo di Uomo più Sexy, ma... Si rifiuta di cedere il trono.

The Rock è contento che Michael B. Jordan sia stato eletto Uomo più Sexy dell'anno da People, ma questo non vuol dire che cederà la corona così facilmente...

"È stato divertente parlare di come vivere a pieno ogni giorno nel numero di @people dedicato agli uomini più sexy dell'anno" scrive Dwayne Johnson su Instagram "Congratulazioni a @michaelbjordan per la tua nuova corona sexy. Io non ci rinuncio però!".

Qualcuno forse dovrebbe ricordare a Johnson che il suo momento di gloria è stato ormai quattro anni fa, nel 2016, quando fu lui a essere incoronato come tale dalla celebre rivista... Anche se, dopotutto, quest'anno risulta comunque quarto in classifica, preceduto solo da Jordan, Chris Evans e Lucas Bravo (potete vedere tutti i "contendenti" sul sito di People....

Ma scherzi a parte, i due attori sembrano andare parecchio d'accordo. Sarà che entrambi sono molto attivi nel sociale, e cercano di fare la differenza anche in ambito professionale (entrambi hanno avviato delle proprie società di produzione, la Seven Bucks Productions e la Outlier Society Productions); sarà che oltre a un fisico invidiabile, possiedono anche un grande talento e un grande cuore; e sarà che sono entrambi parte di due dei franchise più popolari degli ultimi anni (DC vs. Marvel anche qui), ma a noi Johnson e Jordan (JJ?) sembrano i candidati perfetti per la nostra nuova BROTP.