The Ring: Jason Blum e l'esilarante video con la mosca di Mike Pence

Jason Blum ha condiviso su Twitter un "terrificante" video in cui Mike Pence e l'ormai famosa mosca del dibattito presidenziale entrano nel mondo di The Ring.

Jason Blum si è ispirato al film The Ring per invitare i suoi follower a votare trasportando Mike Pence e la mosca che è stata protagonista del suo dibattito con Kamala Harris nel mondo horror con un terrificante video.

Il filmmaker ha realizzato in modo impeccabile il mashup con le immagini del film e dell'evento televisivo.

Il video montato da Jason Blum, della durata di quasi un minuto, usa una famosa sequenza del film horror The Ring, realizzato nel 2002.

Sugli schermi Rachel Keller, la protagonista interpretata da Naomi Watts, sta guardando la videocassetta senza sapere delle conseguenze mortali del suo gesto, e "toglie" dallo schermo una mosca che prende misteriosamente forma attraverso lo schermo.

La versione ideata dall'esperto di cinema horror mostra così Rachel di fronte allo schermo dove scorrono le immagini del dibattito tra il vicepresidente Mike Pence e Kamala Harris, osservando con stupore la mosca che si appoggia alla testa del politico, dove è rimasta a lungo. La donna, nella scena di The Ring, allunga quindi la mano e afferra l'insetto.

Il mashup si conclude quindi in modo semplice e diretto: con l'invito a votare.