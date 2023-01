The Rig, su Prime Video in streaming da oggi

The Rig, la nuova serie tv thriller con Emily Hampshire e Iain Glen, arriva su Amazon Prime Video in streaming con tutti gli episodi della prima stagione!

The Rig, la nuova serie tv thriller con Emily Hampshire e Iain Glen, arriva su Amazon Prime Video in streaming con tutti gli episodi della prima stagione, disponibili per gli utenti abbonati al servizio!

La serie segue le vicende dei lavoratori della piattaforma petrolifera Kinloch Bravo di stanza al largo della costa scozzese. Finito il lavoro tutta la crew, pronta a tornare sulla terra ferma, viene avvolta da una fitta nebbia e proprio nel mentre la piattaforma viene scossa da forti smottamenti. Il gruppo è così isolato e dovrà trovare un modo di capire cosa stia succedendo.

The Rig: un momento della serie

L'ispirazione dello show è una storia molto intrigante: lo sceneggiatore esordiente David Macpherson è cresciuto nella cittadina scozzese di Alness, vicino alla costa affacciata sul Mare del Nord; suo padre lavorava sulle piattaforme petrolifere, e tornava spesso con storie di avvenimenti inspiegabili. La serie si concentra su una serie di personaggi, tra cui la scienziata Rose (interpretata da Emily Hampshire di Schitt's Creek) e i membri dell'equipaggio Fulmer, Magnus e Lars (Martin Compston di Line of Duty e Iain Glen e Owen Teale di Il trono di spade). Alcuni sono amici, gli altri non vanno d'accordo. Man mano che la storia si sviluppa, anche le relazioni e le amicizie vengono messe alla prova man mano che la pressione aumenta.