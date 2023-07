The Retirement Plan, il trailer dell'action comedy con Nicolas Cage

Nicolas Cage è un senzatetto da spiaggia che si trasforma in assassino nel folle trailer di The Retirement Plan.

Nicolas Cage in una spiaggia assolata e una bottiglia di rum affronta dei klller addestrati. Si potrebbe riassumere in questo modo il trailer di The Retirement Plan, la nuova action comedy con protagonista il premio Oscar per Via da Las Vegas, che uscirà a fine agosto nelle sale americane.

Il film racconta la storia di una giovane mamma di nome Ashley, interpretata da Ashley Greene, e di sua figlia Sarah (Thalia Campbell) che si ritrovano coinvolte in un'impresa criminale che mette a rischio entrambe le loro vite. Nel tentativo di salvare la vita di sua figlia, Ashley deve rivolgersi all'unica persona che può aiutarla, il suo estraneo padre Matt (Nicolas Cage), un assassino in pensione diventato un senzatetto da spiaggia.

Insieme dovranno rintracciare il boss del crimine Donnie (Jackie Earl Haley) e il suo braccio destro, interpretato da Ron Perlman. Nel cast anche la star di Ghostbusters Ernie Hudson.

Nel trailer Matt (Cage) è sulla spiaggia a prendere il sole e viene interrotto dalla nipote Sarah, che lo avvisa del pericolo che sta vivendo sua figlia Ashley. Una volta riunita, la famiglia inizierà ad eliminare uno dopo l'altro tutti i killer, conferendo al film un equilibrio tra azione e commedia.