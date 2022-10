The Radleys: Damian Lewis si unisce ufficialmente al cast della nuova dark comedy

Damian Lewis si unisce al cast di The Radleys, confermando i lavori su questa nuova serie dark comedy attualmente in produzione.

Ѐ ufficiale, Damian Lewis è salito a bordo del cast di The Radleys, una nuova commedia nera basata sull'omonimo romanzo di Matt Haig. Prodotto da Debbie Gray attraverso Genesius Pictures, la pellicola trova alla sua regia Euros Lyn.

Al centro della trama di The Radleys abbiamo i Radley, una famiglia normalissima, almeno in apparenza, che vive la sua vita nascondendo un grande segreto. La realtà dei fatti è che sono vampiri "astenuti", avendo scelto di non bere sangue nonostante le loro voglie naturali. Questo particolare nucleo familiare è composto dai genitori Helen e Peter (interpretato da Damian Lewis) e dai loro figli adolescenti Clara e Rowan allo scuro di tutto. La verità viene però a galla con prepotenza, quando una sera Clara viene attaccata da un ragazzo della sua classe, e il suo istinto assetato di sangue prende il sopravvento. Così la curiosità dei ragazzi comincia ad affiorare, con lo zio Will, vampiro praticante, che ci mette il carico da novanta, scombussolando le carte in tavola e le prese di posizione di tutta la famiglia.

Cornerstone Films svelerà il progetto The Radleys agli acquirenti il prossimo mese all'American Film Market.