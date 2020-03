The Quarry: il trailer del film con Michael Shannon

The Quarry, di cui è stato condiviso un nuovo trailer, è il nuovo film con star Michael Shannon e Shea Whigham che arriverà sul circuito di video on demand dal 17 aprile.

Nel filmato si mostra l'arrivo dell'uomo e il suo incontro con lo sceriffo locale, oltre a svelare qualche anticipazione riguardante i dubbi che emergono sul "nuovo" reverendo che sta aiutando la comunità.

Il progetto è tratto da un romanzo scritto da Damon Galgut e The Quarry è ambientato in Texas. Dopo aver ucciso un predicatore in viaggio, un uomo in fuga (Shea Whigham) arriva in una piccola cittadina e finge di essere la sua vittima. Lo sceriffo (Michael Shannon) è però sospettoso nei suoi confronti e inizia a indagare.

Nel cast del film diretto da Scott Teems, autore della sceneggiatura in collaborazione con Andrew Brotzman, ci sono anche Catalina Sandino Moreno, Bobby Soto, Bruno Bichir e Alvaro Martinez.