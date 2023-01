The Pinkerton: Jason Bateman regista di un western sci-fi per Warner Bros. e Bad Robot

Nuovo ingaggio dietro alla macchina da presa per Jason Bateman. L'attore vincitore di numerosi Emmy dirigerà The Pinkerton, un ibrido tra un western e un sci-fi realizzato da Warner Bros e Bad Robot (compagnia di J.J. Abrams). Bateman sarà anche produttore esecutivo assieme a Michael Costigan.

I Pinkerton erano un'agenzia di sicurezza e investigazione privata fondata negli Stati Uniti dallo scozzese Allan Pinkerton nel 1850. Pinkerton divenne famoso quando affermò di aver sventato un complotto per assassinare il presidente eletto Abraham Lincoln, che in seguito assunse agenti Pinkerton per la sua sicurezza personale durante la Guerra Civile.

Al momento non ci sono ancora dettagli sul cast e sulla finestra di lancio. Bateman ha debuttato alla regia con Bad Words e poi con The Family Fang, e ha vinto un Emmy e due SAG Awards per la regia di alcuni episodi di Ozark, oltre ai due Emmy vinti come miglior attore in quella serie.

Ozark 4, recensione della seconda parte: non tutti i nodi vengono al pettine

Tra i prossimi progetti del protagonista di Ozark ci sarà anche il thriller a sfumature action Carry On in cui avrà il ruolo di un misterioso viaggiatore che ricatta un agente della sicurezza aeroportuale con lo scopo di far salire un pericoloso pacco a bordo di un volo, durante la giornata di Natale.