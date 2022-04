The Palace: Fortunato Cerlino e John Cleese tra gli interpreti del film di Roman Polanski

Fortunato Cerlino e John Cleese sono entrati a far parte del cast di The Palace, il nuovo film scritto e diretto da Roman Polanski.

Le riprese sono attualmente in corso in Svizzera e tra i produttori ci sono Rai ed Eliseo Entertainment di Luca Barbareschi.

Tra gli interpreti di The Palace ci sono anche Oliver Masucci, Fanny Ardant e Mickey Rourke.

Il progetto diretto da Roman Polanski sarà ambientato nella serata di Capodanno del 1999, in un lussuoso hotel, seguendo le vite dei dipendenti della struttura e degli ospiti.

Polanski ha scritto la sceneggiatura in collaborazione con Jerzy Skolimowski, mentre il direttore della fotografia è Pawel Edelman.

Per ora non è stato svelato il ruolo affidato a Fortunato Cerlino e alla star dei Monty Python John Cleese.

Un gruppo di tecnici, attori e filmmaker svizzeri, intervenendo sulla testata Le Temps, ha però criticato la scelta di far lavorare Roman Polanski nonostante le accuse di aver drogato e stuprato una tredicenne nel 1977, situazione che ha portato al suo arresto e alla successiva scelta di andarsene dagli Stati Uniti, dove non è più tornato.